Scomparso nel Ticino, le ricerche non hanno ancora dato esito

Stanno proseguendo, senza alcun esito, le ricerche del ventunenne di nazionalità pakistana, disperso nella prima serata di ieri nelle acque del Ticino. Un amico che era con lui lo ha visto scomparire improvvisamente in prossimità di una fossa che, nonostante il periodo di secca, è profonda alcuni metri.

Le ricerche sono affidate ai vigili del fuoco

E proprio in quell'area non lontana dalla lanca dell'Ayala è in corso l'attività dei vigili del fuoco che questa mattina hanno impiegato anche i sommozzatori e hanno utilizzato un drone oltre ad un elicottero arrivato da Bologna.