Covid-19, calano i contagi ma aumentano le ospedalizzazioni

Sono 88.221 i nuovi contagi dal Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, dato che conferma un calo significativo dei casi negli ultimi giorni: ieri erano stati 23.699, riscontro come di consueto più basso di inizio settimana, ma martedì scorso erano 120.683. Oggi i decessi sono stati 253 (ieri sono stati 104), il dato più alto degli ultimi cinque mesi. Il tasso di positività è al 19,7%. In ospedale sono ricoverati 11.124 degenti ordinari (+43) e 434 in terapia intensiva (+8).

I dati in Lombardia oggi

Sono 13.130, a fronte di 65.134 tamponi effettuati, i nuovi positivi al Covid-19 che si sono registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia che resta la regione con più casi davanti a Campania e Veneto. Il tasso di positività è al 20,1%. Crescono i decessi, oggi 70, per un totale di 41.403 dall'inizio della pandemia. In salita anche le degenze: quelle ordinarie sono 1.577 (+31) e quelle in terapia intensiva 55 (+7). In provincia di Milano i nuovi casi di contagio sono 3.778; in quella di Brescia 1.694 e in quella di Bergamo 1.350. In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 852.

Il quadro esattamente un anno fa

Ad oggi hanno completato il ciclo vaccinale primario 49.944.245 persone (l'84,28% della popolazione); la dose “booster” è stata somministrata a 39.933.983 persone (il 67,39% della popolazione) e la quarta dose a 2.084.094 persone (il 3,52% della popolazione).