Sono ancora negative le ricerche del disperso nel Ticino

Ancora nessun riscontro. Sono proseguite per tutta la giornata di oggi nelle acque del Ticino le ricerche di Abdulla Assan il ventunenne di origine pakistana disperso dalla serata di domenica quando un amico che era con lui lo ha visto scomparire sott'acqua senza più riemergere. Il giovane, secondo i vigili del fuoco, sarebbe finito in una "fossa" profonda almeno sei metri.

Le ricerche si sono concentrare in un'area ristretta

E proprio in corrispondenza di essa, in prossimità della lanca dell'Ayala, si sono concentrare le ricerche nella giornata di oggi. In profondità l'acqua è torbida e la visuale assai ridotta per cui non è possibile escludere che il corpo dello sfortunato ragazzo possa trovarsi proprio in quel punto. Oggi era atteso a supporto anche un elicottero che non è arrivato perché impegnato su un altro intervento.