Covid-19, oggi in Italia 63.837 nuovi contagi

Sono 8.605, a fronte di 46.894 tamponi effettuati, i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 18,3%. I decessi sono stati 23 per un totale di 41.426 dall'inizio della pandemia. Calano i degenti ordinari, oggi 1.550 (-27) mentre aumentano leggermente quelli in terapia intensiva (58, +3). In provincia di Milano i nuovi contagi sono 2.380, in quella di Brescia 1.184 e in quella di Bergamo 920. In provincia di Pavia sono invece 545.

La situazione di oggi in Lombardia

In tutta Italia i positivi sono oggi 63.837 contro gli 88.221 di ieri. Il tasso di positività è al 20,1%. I decessi sono stati 207 (ieri sono stati 253). Calano i degenti ordinari (11.094, -30), mentre in terapia intensiva restano 424 ricoverati (+10).