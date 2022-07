Operava da anni nella logistica ma era sconosciuta al Fisco: sequestrati all'azienda beni per 680 mila euro

La società operava nel settore della logistica ma è risultata completamente sconosciuta al Fisco. La Guardia di Finanza di Pavia ha provveduto all'esecuzione del decreto di sequestro preventivo di denaro contante, immobili ed autoveicoli nella disponibilità della società e degli amministratori per un valore di 680 mila euro emesso dal Gip del Tribunale di Pavia. Le Fiamme Gialle, dopo aver avviato una verifica fiscale nei confronti della società, ha analizzato l'esigua documentazione contabile ritrovata e ricostruito tutti i rapporti commerciali, approfondendo ogni singola operazione ed incrociando i dati delle fatture.

Tutto è partito da una verifica della Guardia di Finanza

Dagli accertamenti è emerso che tutte le operazioni commerciali effettuate tra il 2016 ed il 2018 sono avvenute senza la successiva presentazione delle dichiarazioni fiscali consentendo al responsabile di evadere circa 700 mila euro di Iva e come l'attuale amministratore abbia occultato e distrutto la documentazione contabile per rendere più complicata la ricostruzione del volume d'affari dell'azienda. Il legale rappresentante della società e l'amministratore sono stati denunciati per omessa dichiarazione fiscale ed occultamento e distruzione di documentazione contabile.