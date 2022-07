Milano-Mortara, da mezzogiorno il traffico in via di normalizzazione

E' in fase di ripresa a partire da mezzogiorno la circolazione sulla linea ferroviaria Milano-Mortara interrotta tra Vigevano ed Albairate dalle 5 di questa mattina a causa di alcuni alberi caduti sui binari per effetti del maltempo della notte. I tecnici di Rfi hanno liberato la linea e ne hanno ripristinato la funzionalità. La previsione è che siano necessarie alcune ore per arrivare alla normalizzazione.

Mattina da dimenticare per i viaggiatori della Milano-Mortara

Il bilancio indica in 10 il numero dei convogli che sono stati soppressi; 9 hanno avuto un percorso limitato mentre altri 2 hanno viaggiato con ritardi compresi tra i 15 ed i 30 minuti.