Interrotte le ricerche del giovane disperso da domenica nel Ticino

Sono state interrotte le ricerche, in corso dalla serata di domenica, del ventunenne pakistano disperso nelle acque del Ticino. Forse l'attività riprenderà domani. In questi giorni i vigili del fuoco hanno battuto palmo a palmo la zona dove il giovane si è inabissato senza più risalire in superficie, senza riscontro. Nemmeno i sommozzatori sono riusciti a scendere sino al fondo della “fossa” in prossimità della quale è avvenuto il fatto: la visibilità è precaria e non è stato possibile escludere che il corpo sia lì. Nessun aiuto è arrivato dall'utilizzo di un drone e dal supporto di un elicottero che ha percorso più volte l'asta del fiume sino a Bereguardo.

I vigili del fuoco pianificano l'attività di ricerca

L'incidente è avvenuto domenica sera intorno alle 20: Abdulla Assan, 21 anni, ufficialmente residente a Crotone, aveva raggiunto le sponde del Ticino con un amico e si era tuffato. Qualche istante e l'amico lo ha visto scomparire sott'acqua senza più riemergere. A quel punto ha dato l'allarme e sono scattate le ricerche.