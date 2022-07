Covid-19, calano contagi e degenze

Sono 60.381 i nuovi positivi al Covid-19 (erano 63.837 ieri) registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 20,4%. I decessi sono stati 199 (erano 207 ieri) per un totale di 171.638 vittime dall'inizio della pandemia. Guariti e dimessi sono 88.425. In ospedale i degenti ordinari sono 10.911 (-183) mentre quelli in terapia intensiva sono 406 (-18).

La situazione oggi in Lombardia

In Lombardia i nuovi positivi sono 7.669 a fronte di 40.006 tamponi effettuati: il tasso di positività è al 18,2%. I decessi sono stati 37 per un totale di 41.463 dall'inizio della pandemia. Calano i ricoveri: quelli ordinari sono 1.529 (-21) e quelli in terapia intensiva 49 (-9). In provincia di Milano i nuovi contagiati sono 2.149; in quella di Brescia 1.125 e in quella di Bergamo 796. In provincia di Pavia i nuovi casi sono 527.

Sono quasi 50 milioni gli italiani che hanno concluso il ciclo vaccinale primario

Ad oggi hanno completato il ciclo vaccinale primario 49.945.171 persone (l'84,28% della popolazione); la dose “booster” è stata somministrata a 39.948.995 persone (il 67,42% della popolazione) e la quarta dose a 2.176.106 persone (il 3,67% della popolazione).