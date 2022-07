Anziana investita, interviene l'elisoccorso

Una pensionata di 81 anni è stata investita da un'auto ieri pomeriggio in via Gramsci a Robbio. L'incidente è avvenuto intorno alle 17.50. Soccorsa dal personale medico del 118, inviato sul posto con una ambulanza della Croce Azzurra di Robbio, la donna è stata trasferita con l'elisoccorso all'ospedale di Alessandria.

Le sue condizioni, per quanto gravi, non erano tali da metterne a rischio la vita. E' stata ricoverata in codice giallo nella struttura sanitaria del capoluogo piemontese. L'incidente è stato rilevato dai carabinieri.