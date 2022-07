Esce di strada in auto, cinquantenne non ha scampo

La sua auto è uscita di strada mentre stava percorrendo la provinciale 6 in territorio di Robbio. R.M., 50 anni, residente a Cilavegna ha perso la vita questa sera poco prima delle 19. L'impatto è risultato fatale. Il personale del 118 intervenuto sul posto ha chiesto l'intervento dell'elisoccorso di Milano ma quando l'elicottero ha raggiunto i cieli della Lomellina era ormai troppo tardi.

Il punto in cui è avvenuto l'incidente

Sulle cause del sinistro sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri che al momento non escludono alcuna eventualità, né un malore né un errore del conducente.