Covid-19, nell'ultima settimana casi in calo del 25%

Sono 6.847 a fronte di 39.578 tamponi effettuati i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 17,3%. I decessi sono stati 46 per un totale di 41.509 dall'inizio della pandemia. Calano i degenti ordinari, oggi 1.503 (-26) mentre crescono lievemente quelli in terapia intensiva (52, +3). In provincia di Milano i nuovi casi sono 1.850, in quella di Brescia 988 e in quella di Bergamo 722. In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 453.

Il quadro odierno in Lombardia

In tutto il Paese, dove nell'ultima settimana in contagi sono diminuiti del 25%, i nuovi casi sono oggi 54.088 con il tasso di positività al 19,2%. I decessi sono stati 244. Calano i ricoveri ordinari (10.768, -183) e anche quelli in terapia intensiva 400 (-6).