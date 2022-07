Covid-19, contagi in continuo calo: 4.517 meno di ieri

Continua la discesa dei contagi: oggi i positivi al Covid-19 in Italia sono 49.571, 4.517 meno di ieri con il tasso di positività che scende al 17,1%. I decessi sono stati 121 (ieri sono stati 244) per un totale di 172.003 dall’inizio della pandemia. Calano anche i ricoveri: quelli ordinari sono oggi 10.602 (-166) mentre quelli in terapia intensiva sono 382 (-18). Gli attualmente positivi sono un milione 286 mila, 36.538 in meno rispetto a ieri.

La situazione di oggi in Italia

In Lombardia i nuovi contagiati sono oggi 6.146 con il tasso di positività al 15,6%. I decessi sono stati 26. Scendono i degenti nei reparti ordinari 1.448 (-55) mentre sono sostanzialmente stabili quelli in terapia intensiva (54, +1). In provincia di Milano i nuovi positivi sono 1.729, in quella di Brescia 865, in quella di Bergamo 708. In provincia di Pavia i nuovi casi sono 417.