Cercano le armi, i poliziotti trovano la droga: due arrestati

Sono intervenuti presso un condominio di Pavia dopo aver raccolta da una fonte confidenziale la notizia della possibile presenza di armi detenute illegalmente. Ma hanno trovato della droga. E’ accado ieri sera poco dopo le 22. I poliziotti hanno arrestato ieri due persone per concorso in produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Processati per direttissima questa mattina sono stati condannati alla pena di 8 mesi e 21 giorni di reclusione.

I due arrestati sono stati processati in Tribunale a Pavia

Quando si sono presentati alla porta della loro abitazione uno dei due ha tentato di nascondersi ed è stato trovato con due dosi di droga. L’altro è stato bloccato mentre stava raggiungendo la finestra per fuggire. La perquisizione ha portato, che non ha dato esiti per quanto attiene le armi, ha portato al ritrovamento di 12,20 grammi e ulteriori 5 involucri di cocaina, tre bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi e 495 euro in banconote di piccolo taglio.

Sono state cinque le persone arrestate nell'ultima settimana dagli agenti della questura di Pavia

Con questa operazione diventano cinque le persone arrestate dalla polizia nell’ultima settimana: oltre ai due spacciatori sono finiti in manette un truffatore sul cui capo pendeva un ordine di carcerazione; e due uomini di 32 e 44 anni, il primo gravato di una misura cautelare emessa dal Tribunale di Novara e il secondo che era destinatario di un ordine di carcerazione del Tribunale di Piacenza per cumulo di pene.