Ladri negli uffici comunali di piazza Calzolaio d'Italia: svuotato un distributore di bevande

Ladri in azione nella notte tra giovedì e venerdì negli uffici comunali di piazza Calzolaio d'Italia. Dopo aver scassinato una porta i malviventi si sono diretti verso un distributore di bevande che è stato forzato e dal quale sono state asportate monete per una somma che non è stata quantificata.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile

Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri del nucleo radiomobile dei carabinieri di Vigevano intervenuti ieri mattina per i rilievi del caso.