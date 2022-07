Abbandonano rifiuti in strada, la protesta dei residenti

Una quantità di rifiuti ingombranti sono stati abbandonati in via della Pressa. Parti di mobili. reti per i letti e materassi sono stati lasciati sulla pubblica via. E i residenti protestano per la situazione.

Un'altra fotografia del materiale abbandonato in strada in via della Pressa

«Oltre a quelli fotografati - raccontano - ai rifiuti si è aggiunto un divano, portato lì in un secondo tempo. Probabilmente ad abbandonarli sono i soggetti che occupano abusivamente diversi alloggi di un cortile della strada».