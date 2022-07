Sangue sulle strade: due morti in altrettanti incidenti

E’ stato un sabato di sangue sulle strade della provincia. Due persone sono morte in altrettanti incidenti stradali avvenuti nella tarda serata di ieri. A Casatisma, in Oltrepò, a perdere la vita è stato un muratore di 46 anni di nazionalità albanese. Al volante della sua auto è andato a schiantarsi contro un albero. L’uomo è morto sul colpo. Sull’asfalto, i carabinieri che si stanno occupando dei rilievi, hanno riscontrato la traccia di una lunga frenata come se l’uomo si fosse trovato davanti un ostacolo imprevisto e avesse tentato in ogni modo di evitarlo.

A Retorbido invece si è verificato uno scontro tra più auto: ad avere la peggio è stata una pensionata di 88 anni di Casteggio che è deceduta in ospedale a causa delle gravissime ferite riportate. Altre tre donne sono rimaste ferite: la più grave è una ottantenne che risiede a Voghera che attualmente è ricoverata in prognosi riservata. Meno gravi le condizioni di una sessantunenne di Voghera che ne avrà per un mese e di una venticinquenne di Lungavilla che se la caverà con 10 giorni di prognosi.