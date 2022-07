Covid-19, in Lombardia in calo i contagi e i ricoveri

Sono 36.966 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, ancora in calo rispetto ai 47.571 di ieri. Per effetto del minor numero di tamponi effettuati il tasso di positività risale al 18%. I decessi sono stati 83 (erano stati 121 ieri) per un totale di 172.086 vittime dall’inizio della pandemia. Calano i ricoveri ordinari, oggi 10.499 (-103) mentre crescono quelli in terapia intensiva (388, +6).

La situazione oggi in Italia

In Lombardia i nuovi contagiati sono 4.549 con un tasso di positività del 15,9%. I decessi sono stati 24 per un totale di 41.559. Calano le degenze: quelle ordinarie sono 1.416 (-32) e quelle in terapia intensiva 51 (-2). In provincia di Milano i nuovi casi sono 1.232; in quella di Brescia 629 e in quella di Bergamo 434. In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 310.