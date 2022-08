Covid-19, in Italia 18.813 nuovi contagiati

Sono 1.721, a fronte di 11.626 tamponi effettuati, i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 14,8%. I decessi sono stati 25 per un totale di 41.584 dall'inizio della pandemia. Sono in calo i ricoveri ordinari, oggi 1.399 (-17) mentre crescono leggermente quelli in terapia intensiva che sono 53 (+2). In provincia di Milano i nuovi casi sono 524, in quella di Brescia 284 e in quella di Monza e Brianza 179. In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 135.

Questo è il quadro odierno in Lombardia

In tutto il Paese i nuovi contagiati sono oggi 18.813 a fronte dei 36.966 di ieri e dei 49.571 di sabato. Il tasso di positività scende al 17,8%. I decessi sono stati 121 (ieri erano 83). Crescono le degenze: quelle ordinarie sono 10.527 (+28) e quelle in terapia intensiva 398 (+10). I guariti e i dimessi sono 41.129.

Sul fronte della vaccinazioni sono state 49.948.731 sono le persone che hanno ricevuto le due dosi del primo ciclo o il vaccino monodose, pari all'84,29% della popolazione interessata. La terza dose è stata somministrata a 39.980.550 persone pari 67,47% della popolazione e la quarta dose ha interessato 2.373.800 prsone (il 4,01% della popolazione).