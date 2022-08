Corruzione, la Guardia di Finanza arresta il "senior buyer " di una società che organizza convegni e fiere

I finanzieri del Comando provinciale di Milano hanno eseguito una misura di custodia cautelare agli arresti domiciliari per corruzione emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano. Le indagini, che coinvolgono complessivamente 11 persone, sono state effettuate dal nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Milano e hanno consentito di ricostruire il sistema di corruzione con coinvolge un “senior buyer” di una società che opera nel settore dell'organizzazione di convegni e fiere ed alcuni imprenditori lombardi.

Sfruttando la sua carica, il senior buyer avrebbe percepito tangenti e ottenuto delle utilità per altri soggetti nell'ambito dell'assegnazione di tre appalti per un valore complessivo di 16 milioni e mezzo di euro.

L'indagine è stata condotta dai militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Milano

In un caso gli appalti sarebbe stati “pilotati” verso un imprenditore che, attraverso un prestanome, avrebbe corrisposto circa 20 mila euro al senior buyer utilizzando delle causali fittizie. In un'altra circostanza si sarebbe fatto in modo che l'impresa vincitrice subappaltasse la quale quasi totalità del valore complessivo dei lavori ad una società amministrata di fatto da un socio in affari del senior buyer. Le indagini sono partite a seguito della denuncia presentata dall'amministratore delegato della società nella quale lavorava il senior buyer e l'ente fieristico ha fornito la sua costante collaborazione alla indagini.