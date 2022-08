Covid-19, in Lombardia calano le degenze

Sono 64.861 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positivitià è al 18,3%. Secondo i dati diffusi dalla Protezione civile e dal ministero della Salute i decessi sono stati 190. I ricoveri sono in calo: quelli ordinari sono 10.245 (-282) e quelli in terapia intensiva sono 386 (-12).

Il quadro odierno in Lombardia

In Lombardia i nuovi contagiati sono 8.860 a fronte di 51.207 tamponi effettuati per un tasso di positività del 17,3%. Nella giornata i decessi sono stati 29 che portano il totale delle vittime a 41.613 dall'inizio della pandemia. Scendono invece le degenze: quelle ordinarie sono 1.375 (-24) e quelle in terapia intensiva sono 50 (-3). In provincia di Milano i nuovi positivi sono 2.440; in quella di Brescia 1.147 e in quella di Varese 735. In provincia di Pavia i contagi sono oggi 578.