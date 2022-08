Entra in chiesa, si avvicina ad un pensionato e gli sottrae il portafoglio

Una donna lo ha avvicinato mentre si trovava all'interno della chiesa della Madonna della Neve in via De Amicis. E proponendogli un incontro sessuale, ha iniziato ad allungare le mani. Il suo obiettivo era il borsello che l'uomo, un pensionato di 82 anni, aveva a tracolla e all'interno del quale si trovava il portafoglio.

L'episodio è avvenuto ieri mattina intorno alle 11; sull'accaduto indagano i carabinieri

Tutto è avvenuto in pochi istanti intorno alle 11 di ieri mattina. La ladra è riuscita a sottrargli il portafoglio che conteneva 70 euro ed il Bancomat. Poi si è allontanata in compagnia di un'altra donna che si era mantenuta nelle vicinanze probabilmente anche con il ruolo di “palo” per evitare che la complice venisse sorpresa. L'accaduto è stato denunciato ai carabinieri che hanno avviato le indagini.