In tre su un motorino: al conducente una multa di oltre 3 mila euro

Il ciclomotore è risultato in regola con assicurazione e revisione. Peccato che in sella fossero in tre, uno dei quali sprovvisto di casco, e che il conducente non avesse la patente. Per queste ragioni la polizia locale gli ha elevato una sanzione di 3.713 euro. E' accaduto in viale Industria, alla periferia della città.

Il controllo è stato effettuato da una pattuglia della polizia locale

E' lì che una pattuglia della polizia locale di Vigevano ha intercettato i tre ragazzi, poi risultati tutti minorenni tra i 16 ed i 17 anni, italiani e residenti in città. I tre sono stati fermati e controllati ed è scattato, oltre alla multa, il fermo amministrativo del ciclomotore per 3 mesi. Al proprietario è stato invece contestato l'incauto affidamento del veicolo a persona sprovvista di patente.