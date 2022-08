Forzata la casa dell’acqua a San Giorgio

Sono ancora da quantificare i danni provocati alla casa dell’acqua comunale che si trova in piazza Corti, a San Giorgio di Lomellina. Qui, probabilmente nella notte tra martedì e mercoledì, qualcuno ha danneggiato lo sportello portamonete dell’erogatore. L’accaduto è poi stato denunciato ai carabinieri, che si stanno occupando delle indagini. Non si esclude che il responsabile del furto sia stato inquadrato dalle telecamere della videosorveglianza presenti in paese.