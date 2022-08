In Lombardia 5.369 nuovi contagi, diminuiscono i ricoveri

A fronte di 34.734 tamponi processati, sono 5.369 i nuovi casi di Covid-19 comunicati in Lombardia nell’ultimo giorno, di cui 335 in provincia di Pavia; il tasso di positività è stabile al 15,4% (ieri 15,5%). Diminuisce il numero delle persone ricoverate sia nelle terapie intensive, dove ci sono attualmente 36 pazienti (-1), sia nei reparti ordinari, dove sono 1.294 (-54). I decessi per coronavirus in Regione sono stati 31 nelle ultime 24 ore, 41.664 dall’inizio della pandemia.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.426 di cui 522 a Milano città;

Bergamo: 575;

Brescia: 793;

Como: 286;

Cremona: 253;

Lecco: 152;

Lodi: 138;

Mantova: 341;

Monza e Brianza: 427;

Pavia: 335;

Sondrio: 92;

Varese: 412.