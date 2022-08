Svuotati i distributori di bevande negli uffici comunali di Palazzo Esposizioni

Il malvivente ha forzato una finestra e si è introdotto all’interno di Palazzo Esposizioni, sede di alcuni uffici del Comune di Vigevano, in piazza Calzolaio d’Italia. Poi si è diretto verso due distributori automatici di bevande: li ha scassinati entrambi, riuscendo a portare via circa 100 euro in monetine. Il furto, avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì, è stato scoperto la mattina dopo dai dipendenti comunali. L’episodio è poi stato segnalato ai carabinieri della Stazione di Vigevano.