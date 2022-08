In Lombardia tasso di positività al 14,9%: sono 4.692 i nuovi contagi e 44 i morti

Su 31.289 tamponi analizzati sono 4.692 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati nell’ultimo giorno in Lombardia, di cui 312 in provincia di Pavia; il tasso di positività è in diminuzione al 14,9% (ieri era al 15,4%). Rimane stabile il numero dei ricoverati nelle terapie intensive, dove ci sono attualmente 36 pazienti, mentre diminuisce nei reparti ordinari, dove sono attualmente ricoverate 1.210 persone (-84). I decessi per coronavirus in Regione sono stati 44 nelle ultime 24 ore, 41.708 dall’inizio della pandemia.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.234 di cui 438 a Milano città;

Bergamo: 523;

Brescia: 728;

Como: 281;

Cremona: 239;

Lecco: 125;

Lodi: 122;

Mantova: 243;

Monza e Brianza: 304;

Pavia: 312;

Sondrio: 92;

Varese: 376.