Incidente sul ponte del Ticino, problemi al traffico

Tre persone – due uomini di 42 e 54 anni e una donna di 46 –, che viaggiavano a bordo di due veicoli, sono rimaste coinvolte nella mattinata di venerdì in un sinistro stradale che si è verificato poco prima di mezzogiorno lungo la strada provinciale 494, all’altezza del ponte sul Ticino. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa, che ha trasporto i feriti in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale civile di Vigevano. Lungo il tratto, però, si sono registrati disagi al traffico in entrambe le direzioni, con lunghe code tra Vigevano e Abbiategrasso.