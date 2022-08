Scooterista trasportato con l’elisoccorso

L'impatto, piuttosto violento, si è verificato tra un’auto, una Fiat Seicento, e uno scooterone, sui quali viaggiavano due uomini di 39 e 66 anni. L’incidente è avvenuto venerdì mattina, intorno a mezzogiorno, sulla strada provinciale 6, in territorio comunale di Albonese.

A rimanere ferito in modo serio è stato l’uomo che viaggiava in sella al motociclo, poi trasportato con l’elisoccorso al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza, dove è arrivato in codice giallo; le sue condizioni sono serie, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute anche un’ambulanza della Croce Azzurra di Robbio e un’automedica del 118. La dinamica del sinistro dovrà essere accertata nelle prossime ore dagli agenti della polizia locale, che si sono occupati di effettuare i rilievi di legge.