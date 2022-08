Covid, tasso di positività ancora in diminuzione

Su 32.173 tamponi analizzati nell’ultimo giorno in Lombardia, risultano essere 4.328 i nuovi casi di Covid rilevati, di cui 271 in provincia di Pavia. Il tasso di positività scende ancora e si attesta al 13,4% (ieri 14,9%). Diminuisce il numero dei pazienti ricoverati: sono attualmente 34 nelle terapie intensive (-2), e 1.148 nei reparti ordinari (-62). I morti per coronavirus in Regione nell’ultimo giorno sono stati 39, dall’inizio della pandemia 41.747.