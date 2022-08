Aggredisce la moglie con un coltello da cucina: arrestato per tentato omicidio

Sono stati i vicini di casa, allarmati dalle grida che provenivano dall’appartamento, a chiamare i soccorsi. È successo ieri mattina (sabato) intorno alle 5, ad Abbiategrasso. Una donna di 36 anni è stata aggredita dal marito – un 40enne cinese, incensurato. L’uomo, per ragioni ancora non chiare, si sarebbe scagliato contro la moglie in camera da letto, procurandole diverse ferite alla testa con un coltello da cucina. È stato arrestato in flagranza con l’accusa di tentato omicidio aggravato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Abbiategrasso, giunti subito sul posto; ora si trova all’interno del carcere di Torre del Gallo a Pavia, a disposizione dell’autorità giudiziaria.



La donna è stata soccorsa e trasportata in codice giallo all’ospedale San Carlo di Milano; non dovrebbe essere in pericolo di vita. Le indagini dei militari dell’Arma sono in corso, e nell’appartamento sono stati effettuati i sopralluoghi e i rilievi fotografici; l’arma è stata posta sotto sequestro.