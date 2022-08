Capriolo investito da un veicolo: soccorso, è poi stato liberato nel Parco del Ticino

Avventura a lieto fine per un esemplare di capriolo. L’animale, investito da un veicolo mentre attraversava la strada, è stato soccorso questa notte dalle guardie ecologiche volontarie del distaccamento di Vigevano e dai guardia parco del Parco del Ticino. Il capriolo non ha fortunatamente riportato gravi conseguenze e questa mattina (domenica) è poi stato rimesso in libertà all’interno del Parco.