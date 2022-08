Furto di acqua nelle campagne di Ottobiano

Ennesimo furto di acqua nelle campagne della Lomellina. Sono ormai diversi gli episodi segnalati nelle ultime settimane e, questa volta, è successo in territorio comunale di Ottobiano. Qualcuno, per far arrivare l'acqua su determinati terreni, ha rimosso le assi in legno che erano state posizionate per bloccare l’afflusso in alcuni canali e per regolare la distribuzione dell'acqua in base alle esigenze, cercando di limitare le conseguenze della siccità.

Il comportamento, messo probabilmente in atto di notte, ha provocato dei danni alle coltivazioni in altri terreni che si trovano in una zona più distante, a cui è di fatto stata impedita la possibilità di venire irrigati come previsto. L’azione è stata scoperta venerdì mattina, e segnalata ai carabinieri della Stazione di San Giorgio, che si stanno occupando degli accertamenti.