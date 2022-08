Furto in tabaccheria: prima di sfondare, i malviventi oscurano le telecamere della videosorveglianza

Hanno razziato di tutto: confezioni di sigarette e di altri tabacchi, gratta e vinci, e il denaro contante trovato. Poi sono fuggiti via, dileguandosi. Il colpo è stato messo a segno nella notte tra venerdì e sabato in una tabaccheria di Tromello, in via Cesare Battisti. I malviventi, prima di entrare in azione, hanno oscurato le telecamere della videosorveglianza con una bomboletta per evitare di essere riconosciuti.



Prima hanno sfondato il distributore automatico di sigarette, poi si sono introdotti da una finestra all’interno della tabaccheria. Il proprietario, una volta scoperto l’accaduto, si è rivolto ai carabinieri che hanno avviato le indagini.