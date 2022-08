Schianto nella notte: auto esce di strada e si ribalta nel fosso, muore ragazzo di 22 anni

L’incidente mortale si è verificato questa notte, domenica poco prima delle 2, sulla strada provinciale 149, in territorio comunale di Zinasco. Una Volkswagen Golf, su cui viaggiavano tre ventenni, è uscita di strada, per ragioni ancora in fase di accertamento, finendo cappottata in un fosso irriguo a lato della carreggiata. Uno schianto terribile, in cui ha perso la vita un ragazzo di 22 anni – W.T., residente a Zinasco – che viaggiava come passeggero. Il giovane sarebbe stato sbalzato fuori dall’abitacolo in seguito all’urto; all’arrivo dei soccorritori e dei vigili del fuoco, il medico del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso sul posto.

Feriti il conducente dell’auto, un giovane di 24 anni, e l’altro ragazzo che viaggiava come passeggero, di 23 anni; entrambi sono stati soccorsi e trasportati al pronto soccorso del policlinico San Matteo di Pavia, dove sono arrivati in codice giallo. Non dovrebbero essere in pericolo di vita. Nelle prossime ore saranno ascoltati dal personale della polizia stradale, che in queste ore è al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Attesi anche gli esiti degli esami eseguiti, come da prassi in questi casi, sul conducente del veicolo per verificare l’eventuale assunzione di alcol o di altre sostanze.