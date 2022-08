Aumentano i ricoveri, in Lombardia 5.474 nuovi contagi

Torna a salire il tasso di positività in Lombardia, oggi al 14,8% (ieri era al 13,2%). Nell'ultimo giorno sono stati 5.474 i casi rilevati, a fronte di 36.968 tamponi processati. In provincia di Pavia sono 362 i nuovi positivi individuati. Tornano a salire anche i ricoveri negli ospedali: sono attualmente 37 i pazienti Covid ricoverati nelle terpaie intensive (+2), mentre sono 1.137 (+12) nei reparti ordinari. I decessi per Covid sono stati 20 nelle ultime 24 ore, 41.826 dall'inizio della pandemia.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.365 di cui 463 a Milano città;

Bergamo: 625;

Brescia: 835;

Como: 306;

Cremona: 273;

Lecco: 134;

Lodi: 167;

Mantova: 360;

Monza e Brianza: 410;

Pavia: 362;

Sondrio: 88;

Varese: 436.