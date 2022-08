Utilizzano un furgone per sfondare i cancelli della ditta, ma il furto fallisce

Hanno utilizzato un furgone per abbattere il cancello della ditta. Poi, sempre con il mezzo, si sono diretti contro le porte di accesso ai capannoni, sfondandole. I malviventi, però, sono fuggiti senza riuscire a portare via nulla. È successo la scorsa notte in un’azienda nella zona industriale di Gravellona Lomellina. A far desistere i ladri è stato molto probabilmente il timore di essere sorpresi dai carabinieri, giunti nel frattempo nei pressi della ditta. Le indagini sono in corso; elementi utili a identificare gli autori del tentato furto potrebbero arrivare dai filmati delle telecamere della videosorveglianza presenti nella zona.