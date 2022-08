Trasportavano rifiuti edili senza documentazione e guidavano con la patente scaduta

Il sospetto è che volessero scaricare i rifiuti edili, derivanti da attività di demolizione, in maniera abusiva. Ma sono incappati in uno dei controlli predisposti dalla polizia locale di Vigevano. Nei giorni scorsi è stato fermato un autocarro, carico di materiale di scarto, che era privo del formulario, documento obbligatorio per legge per il trasporto del materiale. L’uomo alla guida del mezzo aveva inoltre la patente scaduta, ed è scattata una sanzione di 3200 euro.

Lo stesso importo dovrà essere pagato anche dal responsabile di una ditta di Vigevano. Questa mattina (mercoledì) una pattuglia del Comando di via San Giacomo ha contestato la stessa violazione all’autista di un mezzo che trasportava rifiuti edili, sempre senza il formulario obbligatorio per legge. Gli agenti lo hanno inoltre sanzionato perché era al volante nonostante la sua patente fosse scaduta.