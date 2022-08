Covid: 3.224 nuovi casi, diminuisce il numero dei ricoverati

A fronte di 24.131 tamponi processati, sono 3.224 i nuovi casi di Covid-19 rilevati nell’ultimo giorno in Lombardia, di cui 207 in provincia di Pavia. Il tasso di positività è ancora in calo al 13,3% (ieri 14%). Diminuisce il numero delle persona ricoverate sia nei reparti di terapia intensiva, dove ci sono attualmente 41 pazienti (-1), sia nei reparti ordinari, dove sono 1.055 (-26). I decessi per coronavirus nell’ultimo giorno in Regione sono stati 36, dall’inizio della pandemia 41.875.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 803 di cui 294 a Milano città;

Bergamo: 350;

Brescia: 524;

Como: 201;

Cremona: 173;

Lecco: 87;

Lodi: 97;

Mantova: 200;

Monza e Brianza: 220;

Pavia: 207;

Sondrio: 59;

Varese: 230.