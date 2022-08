Pollaio in un appartamento del centro storico: in due stanze allevava anatre e quaglie

Un odore insopportabile, tanto che gli agenti della polizia locale sono stati costretti a indossare la mascherina ancor prima di entrare nell’appartamento, quando erano sulle scale dello stabile nel centro storico di Vigevano, in via Riberia. Una volta dentro si sono trovati davanti a un vero e proprio pollaio allestito, in due stanze attigue all’alloggio: qui c’erano 19 anatre e 20 quaglie, che circolavano su un pavimento ricoperto di segatura e degli escrementi degli stessi animali.



Il sopralluogo è scattato in seguito a una segnalazione pervenuta al Comando di via San Giacomo. Il personale del Nucleo decoro ha quindi effettuato un controllo nell’immobile indicato, trovandosi di fronte a un allevamento. Di fronte agli agenti, la proprietaria ha provato a giustificarsi: «Li allevo per autoconsumo, per soddisfare le esigenze alimentari della mia famiglia», avrebbe detto. Oltre alle sanzioni, le sono state intimate le operazioni di pulizia e sanificazione dei locali.