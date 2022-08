Covid-19, continuano a calare contagi e degenze

Migliorano i “numeri” del Covid-19 in Italia dove oggi i contagiati sono 26.693 con il tasso di positività al 15%. I decessi sono stati invece 152 per un totale di 173.853 vittime dall'inizio della pandemia. Continua il calo delle degenze: quelle ordinarie sono 8.043 (-315) e quelle in terapia intensiva 306 (-15). Secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità aumenta l'incidenza della sotto-variante Omicron 5 che rappresenta il 91% dei casi mentre la variante Centaurus resta a numeri molto contenuti. Il numero di casi settimanali, in un mese, è passato da 600 mila a 150 mila; anche il picco dei decessi, che si registra circa tre settimane dopo quello dei contagi, sembra superato.

La situazione di oggi in Lombardia

In Lombardia i nuovi positivi sono 2.975 a fronte di 23.125 tamponi effettuati per un tasso di positività che si attesta al 12,8%. Nell'ultima giornata i decessi sono stati 44 per un totale di 41.919 dall'inizio della pandemia. Prosegue il calo delle degenze: quelle ordinarie sono oggi 1.010 (-45) e quelle in terapia intensiva 28 (-13). In provincia di Milano i nuovi contagiati sono 728 di cui 559 a Milano città; in provincia di Brescia 490 e in provincia di Bergamo 284. In provincia di Pavia i nuovi casi sono 195.

Ad oggi hanno completato il ciclo di vaccinazione primaria 49.956.740 persone (l'84,30% della popolazione); la terza dose ha riguardato 40.041.247 persone (il 67,57% della popolazione) e la quarta 2.733.389 persone (il 4,61% della popolazione).