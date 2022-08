Fuori strada in auto, gravissima una donna di 53 anni

Una donna di 53 anni è rimasta ferita in modo molto grave questa mattina a causa di un incidente avvenuto poco prima delle 10.30 lungo la provinciale 4 in territorio di Pieve del Cairo e sulla cui dinamica sono in corso i rilievi da parte dei carabinieri.

Da una prima ricostruzione la donna avrebbe perso il controllo del mezzo che è uscito di strada, ribaltandosi in un campo attiguo alla carreggiata.

La ferita è stata trasportata al policlinico di Pavia

Sul posto sono intervenuti il personale del 118 ed i vigili del fuoco. Considerata la gravità della situazione si è disposto il trasporto con l'elisoccorso di Milano al policlinico San Matteo di Pavia, dove è stata ricoverata in codice rosso.