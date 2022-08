Covid-19, prosegue il calo

Sono 24.7878 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, dato in calo rispetto ai 26.693 di ieri ma soprattutto rispetto ai 49.571 di una settimana fa. Il tasso di positività scende al 13,4%. Calano anche i decessi che sono oggi 129 contro i 152 di ieri per un totale di 172.982 vittime dall’inizio della pandemia. Freccia verso il basso anche per le degenze: quelle ordinarie sono oggi 7.755 (-288) e quelle in terapia intensiva 291 (-15).

Il dettaglio di oggi in Italia

In Lombardia i nuovi contagiati sono 2.813 con il tasso di positività al 11,2%. I decessi passano dai 44 di ieri ai 25 odierni. I degenti ordinari sono 979 (-31) mentre crescono di 3 unità quelli in terapia intensiva. Guariti e dimessi sono 6.543. In provincia di Milano i nuovi casi sono 677; in quella di Brescia 422 e in quella di Bergamo 366. In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 170.