Morta l'automobilista uscita di strada ieri mattina

Non ce l'ha fatta Stefania Melega, la donna di 53 anni di Voghera, rimasta vittima di un incidente avvenuto ieri mattina poco prima delle 10.30 lungo la provinciale 4 che collega Pieve del Cairo a Sannazzaro. La donna, le cui condizioni erano apparse da subito gravissime e che era stata trasferita al policlinico di Pavia con l'elisoccorso dell'ospedale Niguarda di Milano, ha cessato di vivere nel pomeriggio nel reparto di Rianimazione della struttura pavese.

L'auto della vittima ribaltata nel campo (foto José Lattari)

Stefania Melega, che era dipendente di una azienda di pulizie di Mortara, ieri mattina era al volante di una Citroen C3 quando, per cause che sono al vaglio degli agenti della polizia stradale di Alessandria, ha perso il controllo del mezzo su un tratto rettilineo: l'auto è uscita dalla carreggiata e si è ribaltata in un campo adiacente. Sbalzata dall'abitacolo è stata travolta dall'utilitaria riportando le lesioni che le sono poi state fatali.