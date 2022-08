Il tetto di casa va a fuoco, evacuate sei persone

Saranno i vigili del fuoco ad accertare le cause, che da una prima ricognizione potrebbero essere accidentali, forse legate ad un corto circuito che ha interessato un frigorifero, dell’incendio che si è sviluppato nel primo pomeriggio di oggi in una abitazione di via Filzi a Robbio.

Le macerie dopo gli interventi di spegnimento

Il fuoco ha divorato completamente il tetto dell’abitazione nella quale vivono 6 persone e che al termine delle operazioni di spegnimento è stata dichiarata inagibile. Gli abitanti, che sono stati evacuati, hanno trovato ospitalità presso dei parenti. I danni, non quantificati, sono comunque molto ingenti.