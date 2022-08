Vandali scatenati in centro nelle ultime ore

I vandali tornano a colpire in città nelle ultime ore in pieno centro. Il caso più eclatante riguarda la panchina con la scritta “Città di Vigevano” che si trova nelle immediate vicinanze della scuola media “Bussi” in via Decembrio. Lì mai ignote hanno rimosso alcune lettere e hanno utilizzato lo spazio interno alla stregua di un grande cestino dei rifiuti.

Ma non è stato l’unico episodio di rilievo. Un cestino per la raccolta dei rifiuti che si trova in via De Amicis a pochi passi dalla chiesa della Madonna della Neve, è stato dato alle fiamme e si è letteralmente sciolto.

Il cestino dei rifiuti bruciato in via De Amicis (foto José Lattari)

Infine un altro contenitore per i rifiuti, che si trova nella centralissima via Roma, è stato danneggiato.