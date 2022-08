Covid-19, il virus continua ad arretrare

Sono 9.894 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 15,4%. I decessi sono stati 42 per un totale di 174.102 dall’inizio della pandemia. In ospedale i degenti ordinari sono 7.504 (-39) e quelli in terapia intensiva 301 (+3).

Il quadro odierno in Italia

In Lombardia i contagiati sono 947 con un tasso di positività all11,5%, I decessi sono stati 30. In ospedale restano 905 degenti ordinari (-74) e 31 in terapia intensiva (+1). In provincia di Milano si registrano 278 casi, in quella di Brescia 186, in quella di Bergamo 109. In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 51.