Scontro auto-moto: un uomo è rimasto ferito

Un uomo è rimasto ferito oggi pomeriggio intorno alle 16.30 in un incidente avvenuto in viale Industria in prossimità del centro commerciale “Il Ducale”. Per ragioni ancora al vaglio degli agenti della polizia locale si sono scontrate un’auto ed una moto. Il ferito è stato trasportato in codice giallo al Pronto soccorso dell’ospedale di Vigevano da una ambulanza della Croce Azzurra.