Scontro tra due auto, un ferito non grave

Due persone sono rimaste coinvolte in un incidente avvenuto oggi poco dopo le 13.15 lungo la provinciale 206 in territorio di Borgo San Siro. Si tratta di una donna di 67 anni e di un uomo di 69 anni. La dinamica del sinistro è in fase di ricostruzione da parte degli agenti della polizia stradale. Dopo l'urto una delle due auto è finita in un campo adiacente la sede stradale.

Uno dei due anziani è stato trasportato in codice verde al Pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano da una ambulanza della Croce Garlaschese.