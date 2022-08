Covid-19, prosegue il calo delle degenze ordinarie e di quelle in terapia intensiva

Sono 36.265 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore; il tasso di positività è pari al 15,8%. I decessi sono stati 128 mentre i degenti ordinari sono oggi 7.339 (-205) e quelli in terapia intensiva sono 288 (-11).

La situazione di oggi in Lombardia

In Lombardia i nuovi contagiati sono 4.654 a fronte di 32.129 tamponi effettuati per un tasso di positività del 14,4%. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 11 per un totale di 41.998 dall'inizio della pandemia. Continua il calo delle degenze: quelle ordinarie sono 891 (-26) e quelle in terapia intensiva 27 (-3). In provincia di Milano i nuovi casi sono 1.055; in quella di Brescia 719 e in quella di Bergamo 517. I nuovi casi in provincia di Pavia sono 271.