Linea ferroviaria Milano-Mortara, arriva un altro "bonus"

I viaggiatori di 21 delle 42 linee regionali monitorate beneficeranno per il prossimo mese del "bonus" che viene concesso quando non è stato raggiunto lo standard minino fissato dalla Regione al 5%. La linea Milano-Mortara, per il mese di giugno, ha ottenuto un tutt'altro che lusinghiero 9%. Peggio ha fatto la Mortara-Novara con il 9,06%.

Il quadro generale dell'efficienza delle linee ferroviaria regionali

Ma in generale tutte le linee della provincia hanno "sforato" il limite massimo. La Alessandria-Pavia-Milano si è fermata al 5,5%; la Stradella-Pavia-Milano ha fatto segnare un 8,65%. la Pavia-Codogno il 7,17%; la Pavia-Torreberetti-Alessandria l'8,52%,; la Pavia-Mortara-Vercelli il 5,10% e la Voghera-Piacenza l'8,51%.